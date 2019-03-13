Сумской «Электроавтотранс» подписал договор на поставку 4 троллейбусов

Ожидается, что поставка произойдет до 30 июня 2019 года. Договор подписан с победителем тнедера – компанией «Богдан моторс». Четыре троллейбуса обошлись бюджету Сум в 22,472 млн грн, то есть по 5,618 млн грн за штуку.
Появившиеся на прошлой неделе новые графики движения троллейбусов в центре города удивили сумчан.... 3
Мэр Сум Александр Лысенко не доволен работой КП «Электроавтотранс»....
С понедельника, 25 марта, троллейбусы КП «Электроавтотранс» будут курсировать по новому расписанию....
КП «Электроавтотранс» купит 4 троллейбуса у ДП АСЗ 1 «АО «АК «Богдан моторс»....
Сегодня, 13 марта, в Сумах снимают очередной сезон детского киножурнала «Байки»....