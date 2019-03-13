Сумской «Электроавтотранс» подписал договор на поставку 4 троллейбусов Сегодня, 3 апреля, директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог подписал договор на поставку четырех новых троллейбусов.

Ожидается, что поставка произойдет до 30 июня 2019 года. Договор подписан с победителем тнедера – компанией «Богдан моторс». Четыре троллейбуса обошлись бюджету Сум в 22,472 млн грн, то есть по 5,618 млн грн за штуку.