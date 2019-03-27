Городской роддом не закрыли из-за кори

«Заведение работает в штатном режиме. Только введены ограничительные мероприятия, - сообщила чиновница. - В частности, посещение разрешено только близкими родственниками при наличии справки о прививке от кори.
Пока областной перинатальный центр закрыт на карантин, его пациенток частично принимает городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии.
Вакцин от кори в Сумской области недостаточно....
К ОПОРЕ обратились работники участковой избирательной комиссии спецучастка 590946, расположенного в коммунальном учреждении Сумского областного совета «Областной клинический перинатальный центр»....
До 15 апреля продлили карантин в областном перинатальном центре....
Заведение уже закрыли на карантин, однако количество инфицированных может возрасти....
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