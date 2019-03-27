Городской роддом не закрыли из-за кори И. о. начальника отдела здравоохранения Сумского горсовета Наталья Кипенко опровергла информацию из социальных сетей введены о закрытии роддома Пресвятой Девы Марии на карантин в связи с корью.

«Заведение работает в штатном режиме. Только введены ограничительные мероприятия, - сообщила чиновница. - В частности, посещение разрешено только близкими родственниками при наличии справки о прививке от кори.

Пока областной перинатальный центр закрыт на карантин, его пациенток частично принимает городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии.