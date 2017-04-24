Сумским ветеранам выплатят разовую помощь к 9 мая

Правительством 20 марта 2019 года принято постановление № 237 «Некоторые вопросы выплаты в 2019 году разовой денежной помощи, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и«О жертвах нацистских преследований».
В этом году ежегодная разовая денежная помощь до 5 мая будет предоставляться в следующих размерах:
- лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
I группы - 3850 гривен;
II группы - 3400 гривен;
III группы - 2950 гривен;
- участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей - 1295 гривен;
- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 3850 гривен;
- членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, не женились во второй раз - 840 гривен;
- участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага - 530 гривен;
Финансирование выплаты вышеупомянутой помощи осуществляется за счет средств государственного бюджета.
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