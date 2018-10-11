Сумские конники отличились на Черниговщине С 28 по 31 марта в Черниговской области проходил 1-й этап Кубок КСК «Бреч».

Сумскую область представляли спортсмены Сумская конная-школа и Sumy Horse Club.

Всего наши спортсмены привезли с соревнований 15 медалей, из них 5 - золотых, 7 - серебряных и 3 - бронзовых.

Валерий Бархом и Диадора - три дня занимали первую позицию на маршруте для молодых лошадей.

Василий Зайцев вместе с Карениной, Каролиной и Газаро - почти не покидал церемонию награждения, потому что за три дня собрал 9 призовых мест.

Удачно начал спортивный сезон Эдуард Гармаш и его любимица Дели - 2 место в открытом классе.

Александр Иванов стал лучшим в открытом классе высотой 115 см вместе с Каравеллой, а также занял третье место вместе с Браксисом на высоте 130 см.