Сумские конники отличились на Черниговщине

Сумскую область представляли спортсмены Сумская конная-школа и Sumy Horse Club.
Всего наши спортсмены привезли с соревнований 15 медалей, из них 5 - золотых, 7 - серебряных и 3 - бронзовых.
Валерий Бархом и Диадора - три дня занимали первую позицию на маршруте для молодых лошадей.
Василий Зайцев вместе с Карениной, Каролиной и Газаро - почти не покидал церемонию награждения, потому что за три дня собрал 9 призовых мест.
Удачно начал спортивный сезон Эдуард Гармаш и его любимица Дели - 2 место в открытом классе.
Александр Иванов стал лучшим в открытом классе высотой 115 см вместе с Каравеллой, а также занял третье место вместе с Браксисом на высоте 130 см.
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