Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16288

Сумские конники отличились на Черниговщине

С 28 по 31 марта в Черниговской области проходил 1-й этап Кубок КСК «Бреч».

Сумскую область представляли спортсмены Сумская конная-школа и Sumy Horse Club.

Всего наши спортсмены привезли с соревнований 15 медалей, из них 5 - золотых, 7 - серебряных и 3 - бронзовых.

Валерий Бархом и Диадора - три дня занимали первую позицию на маршруте для молодых лошадей.

Василий Зайцев вместе с Карениной, Каролиной и Газаро - почти не покидал церемонию награждения, потому что за три дня собрал 9 призовых мест.

Удачно начал спортивный сезон Эдуард Гармаш и его любимица Дели - 2 место в открытом классе.

Александр Иванов стал лучшим в открытом классе высотой 115 см вместе с Каравеллой, а также занял третье место вместе с Браксисом на высоте 130 см.

Спорт Конный спорт
view counter

По тематике

Сумские всадники среди лучших на Черниговщине
27.11.2018 09:38

Сумские всадники среди лучших на Черниговщине

В Черниговской области состоялся финал региональных соревнований Кубок «КСК «Бреч»....

В Сумах провели кубок области по конному спорту
26.10.2018 13:09

В Сумах провели кубок области по конному спорту

19-21 октября на базе Сумской конной ДЮСШ прошли соревнования «Открытый Кубок Сумской области по конному спорту»....

Сумские конники отличились в Днепре
16.10.2018 09:00

Сумские конники отличились в Днепре

12-14 октября в Днепре проходил финал Открытого Кубка по конному спорту....

Юные сумские наездницы отличились в Днепре
11.10.2018 13:37

Юные сумские наездницы отличились в Днепре

5-7 октября в Днепре прошли соревнования по выездке....

Сумские конники отличились в столице
11.10.2018 08:49

Сумские конники отличились в столице

5-7 октября в Киеве состоялись финальные соревнования «Equides Club» и финал командных соревнований «Professional equestrian league»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.