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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20144

На Сумщине пограничники остановили три нелегальных узбекских фуры

Пограничники обнаружили три грузовика из Узбекистана с несоответствием идентификационных номеров.

2 апреля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили три грузовика узбекской регистрации с несоответствием идентификационных номеров.

Три автомобиля «Мерседес» 2005 и 2012 годов выпуска под управлением граждан Узбекистана направлялись в Украине с грузом овощей. При осуществлении идентификации номеров агрегатов транспортных средств и прицепов, пограничники обнаружили несоответствие идентификационного номера тягача и двух прицепов с записями в регистрационных документах.

Теперь иностранцам придется отвечать за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 121-1 КУоАП «Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах». По данному факту сообщено сотрудников Национальной полиции.

Право Пограничники
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