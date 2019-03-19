На Сумщине пограничники остановили три нелегальных узбекских фуры

2 апреля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили три грузовика узбекской регистрации с несоответствием идентификационных номеров.
Три автомобиля «Мерседес» 2005 и 2012 годов выпуска под управлением граждан Узбекистана направлялись в Украине с грузом овощей. При осуществлении идентификации номеров агрегатов транспортных средств и прицепов, пограничники обнаружили несоответствие идентификационного номера тягача и двух прицепов с записями в регистрационных документах.
Теперь иностранцам придется отвечать за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 121-1 КУоАП «Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах». По данному факту сообщено сотрудников Национальной полиции.
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