На Сумщине подвели итоги избирательной кампании Благодаря совместной работе власти, правоохранительных органов и сознательных граждан выборы на Сумщине прошли прозрачно, честно, демократично и без лишних ажиотажа.

Об этом во время брифинга в Главном управлении Нацполиции в Сумской области отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

«Большая заслуга в этом, на мой взгляд, работников Нацполиции, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, подразделений ГСЧС, пограничников, которые в эти дни несли службу круглосуточно в усиленном режиме. Я хочу поблагодарить сегодня им всем за то, что жители нашей области смогли сделать свой демократический выбор», - отметил Николай Клочко.

По его словам, не менее важно участие в избирательном процессе иностранных наблюдателей и наблюдателей от разных политических сил, представителей общественности, в том числе сети ОПОРА.

Поблагодарили общественности за активную и сознательную позицию в день выборов Президента Украины 31 марта начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Николай Лушпиенко и координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Сумской области Ирина Стегний.

«Все вместе мы показали действительно «класс», ведь волеизъявление граждан прошло спокойно и на высоком уровне, - отметил Николай Лушпиенко. - В день выборов мы зарегистрировали 91 сообщение от граждан. К счастью, каждое четвертое мало информационный характер. Люди просто перестраховывались, как говорится, «дули на холодную воду», но я не вижу в этом ничего плохого, ведь такие сообщения означают, что наши граждане осознавали необходимость проведения честных выборов и пытались внести свой вклад в это».

Начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области сообщил, что непосредственно в день голосования на избирательных участках работало почти 2800 работников, из них 966 - работники ГСЧС и 1800 полицейских. Кроме того, к охране общественного порядка было привлечено 500 полицейских и более 40 военнослужащих и т.п.

Участники брифинга призвали жителей Сумщины прийти на избирательные участки во втором туре и проголосовать.

«Хотя в этом году явка на президентских выборах была выше, чем в 2014 году, все же хочу призвать жителей Сумщины быть более активными во втором туре. За три последующих недели еще раз проанализировать все «за» и «против» и обязательно прийти на выборы, - отметил Николай Клочко. - А наша общая задача - обеспечить свободное волеизъявление граждан. Это поручение Президента Украины, Правительства, Министра внутренних дел. И я уверен, мы с этой задачей справимся».