В Ромнах сбили мопедиста

Утром 2 апреля на автодороге по улице Коржевского в городе Ромны, 26-летний водитель автомобиля BMW, который не предоставил преимущество в движении мопеду под управлением 66-летнего местного жителя и столкнулся с ним. В результате автоаварии водитель мопеда получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение Роменской центральной районной больницы. Транспортные средства участников ДТП изъяты полицией и помещены на штрафплощадку.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
1 апреля, около 19:40, в селе Рогинцы Роменского района 52-летний водитель автомобиля ЗИЛ-131, двигаясь по центральной улице населенного пункта, совершил...
Работники полиции охраны застали мужчину за демонтажем металлической крыши, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области....
Наблюдатель ОПОРЫ сообщает, что в Ромнах у ОИК №161, где началась процедура приема избирательной документации, образовалась полукилометровая очередь....
Сегодня, 31 марта, в Сумах на ул. Роменской произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.... 1
ДТП произошло 30 марта около 19.10 на автодороге Полтава-Сумы на выезде из города Тростянец....