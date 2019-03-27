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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:3590

В Ромнах сбили мопедиста

В Ромнах водитель легкового автомобиля допустил столкновение с мопедом.

Утром 2 апреля на автодороге по улице Коржевского в городе Ромны, 26-летний водитель автомобиля BMW, который не предоставил преимущество в движении мопеду под управлением 66-летнего местного жителя и столкнулся с ним. В результате автоаварии водитель мопеда получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение Роменской центральной районной больницы. Транспортные средства участников ДТП изъяты полицией и помещены на штрафплощадку.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп ДТП с пострадавшими Ромны
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