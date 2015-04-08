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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине стартовала акция «Сердце к сердцу»

3 апреля в Сумском пресс-клубе анонсировали старт четырнадцатой Всеукраинской благотворительной акции «Сердце к сердцу».

В этом году акция «Сердце к сердцу» в Сумской области проходит с 1 по 30 апреля. Лозунг нынешней акции - «Детское сердце живи». Целью акции будет сбор средств для обеспечения качественным медицинским оборудованием кардиологического отделения Сумской областной детской клинической больницы.

Как сообщила областной детский кардиоревматолог Алла Журавель, на амбулаторном приеме кардиоревматолога в консультативной поликлинике областной детской больнице в течение 2018 года проконсультировано 6765 детей, из которых дети-инвалиды составили 12,8%, жители сельской местности - 35,9%.

Кардиологическое отделение областной детской больницы является основным центром по диагностике и лечению кардиоваскулярной патологии у детей, а также отбору пациентов на хирургическую коррекцию пороков сердечнососудистой системы и нарушений сердечного ритма в кардиохирургические центры. В среднем 50 детей из области с врожденными пороками сердца оперируют ежегодно. А количество работающих детских кардиоревматологом в области ограничено. Они пока есть только в городах Сумы, Ромны, Конотоп, Ахтырка и Шостка.

Для более качественного лечения детей области, кардиологическому отделению крайне не хватает оборудования для диагностики колебаний артериального давления и наблюдения за состоянием пациентов во время лечения в стационаре Сумской областной детской клинической больницы, в частности монитора артериального давления «АВРМ-05» (комплект), монитора пациента.

С целью информирования большего круга людей об акции, привлечения их к участию в течение апреля планируют провести ряд различных мероприятий, в частности в Сумах состоится чемпионат по бейблейду, велоквест, тематические мастер-классы накануне Пасхи.

«Финал проведения акции запланировано на 5 мая 2019 года, во время которого в районах, городах, областных центрах Украины состоятся праздничные концерты с участием детских, молодежных творческих коллективов и профессиональных артистов», - сообщила руководитель Сумского областного отделения ВБФ «Сердце к сердцу» Кристина Сахно.

Общество Сердце к сердцу
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