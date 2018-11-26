В Сумах решили завершить отопительный сезон

Комиссия приняла решение начать отключать отопление в многоэтажках с пятницы, 5 апреля. В школах, больницах и детских садах - по обращению руководителей учреждений, пишет UA:СУМИ.
На среду, 3 апреля, назначено заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций....
В Сумах прошло заседание областного оперативного штаба по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона в Сумской области в 2018-2019 гг....
Проблему с котельную Северного промузла в Сумах в очередной раз обсудили на совещании в облгосадминистрации....
Городской голова Александр Лысенко в начале очередного заседания исполнительного комитета сообщил, что Дирекция «Котельная Северного промузла» работает в штатном режиме....
Сегодня, 26 ноября, на аппаратном совещании в мэрии обсуждали прохождение отопительного сезона в Сумах....