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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:561254

В Сумах решили завершить отопительный сезон

Сегодня, 3 апреля, в Сумской мэрии прошло заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Комиссия приняла решение начать отключать отопление в многоэтажках с пятницы, 5 апреля. В школах, больницах и детских садах - по обращению руководителей учреждений, пишет UA:СУМИ.

Общество Отопительный сезон
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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