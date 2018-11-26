В Сумах решили завершить отопительный сезон Сегодня, 3 апреля, в Сумской мэрии прошло заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Комиссия приняла решение начать отключать отопление в многоэтажках с пятницы, 5 апреля. В школах, больницах и детских садах - по обращению руководителей учреждений, пишет UA:СУМИ.