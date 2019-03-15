Сумская волейболистка выиграла «бронзу» высшей лиги ВК «Полтавчанка», за который выступает сумчанка Анна Затылкина, стал третьим в высшей лиге чемпионата Украины по волейболу.

По итогам двух туров «финала четырех» высшей лиги команда из Полтавы, как и в регулярном сезоне чемпионата, заняла третье место с 2 победами и 4 поражениями. Перове место занял ВК «Полесье» Житомир (6-0), второе – «ХОВУФКС» Харьков (4-2).