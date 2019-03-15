Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30297

Сумская волейболистка выиграла «бронзу» высшей лиги

ВК «Полтавчанка», за который выступает сумчанка Анна Затылкина, стал третьим в высшей лиге чемпионата Украины по волейболу.

По итогам двух туров «финала четырех» высшей лиги команда из Полтавы, как и в регулярном сезоне чемпионата, заняла третье место с 2 победами и 4 поражениями. Перове место занял ВК «Полесье» Житомир (6-0), второе – «ХОВУФКС» Харьков (4-2).

Спорт Анна Затылкина Волейбол
view counter

По тематике

Сумские волейболисты проиграли «Фавориту»
30.03.2019 23:38

Сумские волейболисты проиграли «Фавориту»

Сегодня, 30 марта, в Сумах прошла игра между «ШВСМ-СумДУ» и лубенским «Фаворитом»....

Сумские волейболисты сыграют с «Фаворитом»
28.03.2019 10:04

Сумские волейболисты сыграют с «Фаворитом»

В субботу, 30 марта, в Сумах пройдет игра Суперлиги чемпионата Украины по волейболу....

20.03.2019 17:09

Сумские волейболисты вылетели из плей-офф

Сегодня, 20 марта, проходят ответные матчи 1/4 финала чемпионата Украины по волейболу в мужской Суперлиге....

Сумские волейболисты уступили в первом матче плей-офф
15.03.2019 20:36

Сумские волейболисты уступили в первом матче плей-офф

Сегодня, 15 марта, стартовала стадия плей-офф в чемпионате Украины по волейболу в мужской Суперлиге....

Сегодня сумские волейболисты стартуют в плей-офф Суперлиги
15.03.2019 08:35

Сегодня сумские волейболисты стартуют в плей-офф Суперлиги

15 марта в Сумах пройдет первая игра 1/8 финала чемпионата Украины по волейболу среди мужчких команд Суперлиги....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.