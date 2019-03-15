Сумская волейболистка выиграла «бронзу» высшей лиги

По итогам двух туров «финала четырех» высшей лиги команда из Полтавы, как и в регулярном сезоне чемпионата, заняла третье место с 2 победами и 4 поражениями. Перове место занял ВК «Полесье» Житомир (6-0), второе – «ХОВУФКС» Харьков (4-2).
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