В Шостке горело кладбище

Нередко безобидное желание привести в порядок территорию оборачивается трагедией: сгорают дома, сараи, люди. Но дошло до того, что уже загораются кладбища. Житель с. Маково Сергей Рубаник на своей страничке в Фейсбуке опубликовал фото с кладбища в Локотском микрорайоне, где видны результаты кипучей деятельности людей, пишет Шостка-news.
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