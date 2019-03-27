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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:57174

В Шостке горело кладбище

Ежедневно пожарные машины выезжают на очередной вызов, большинство из которых связано с поджогом травы.

Нередко безобидное желание привести в порядок территорию оборачивается трагедией: сгорают дома, сараи, люди. Но дошло до того, что уже загораются кладбища. Житель с. Маково Сергей Рубаник на своей страничке в Фейсбуке опубликовал фото с кладбища в Локотском микрорайоне, где видны результаты кипучей деятельности людей, пишет Шостка-news.

Фото
Общество Кладбище Пожар Сухстой Шостка
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«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
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«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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