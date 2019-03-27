В Шостке горело кладбище Ежедневно пожарные машины выезжают на очередной вызов, большинство из которых связано с поджогом травы.

Нередко безобидное желание привести в порядок территорию оборачивается трагедией: сгорают дома, сараи, люди. Но дошло до того, что уже загораются кладбища. Житель с. Маково Сергей Рубаник на своей страничке в Фейсбуке опубликовал фото с кладбища в Локотском микрорайоне, где видны результаты кипучей деятельности людей, пишет Шостка-news.