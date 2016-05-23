В Сумах на зеленый полигон вывезли обычный мусор

Работниками КП «Зеленстрой» заблокировали выезд машины «КамАЗ» для дальнейшего решения вопроса по существу и привлечения виновных лиц к ответственности.
Специалистами управления при выезде на место был зафиксирован факт неправомерных действий водителем автомобиля о нарушении правил благоустройства. По факту совершенного правонарушения был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 152 КУоАП, а именно за нарушение ч. 3 раздела ХII приложения к решению Сумского городского совета от 26.12.2014 года № 3853-МР «Об утверждении Правил благоустройства города Сумы», которая запрещает вывозить и сваливать мусор, строительные, бытовые, пищевые отходы, отходы производства, траву, ветки, древесину, листья, землю, снег в не отведенных для этого местах и устраивать свалки.
Необходимо отметить, что правонарушителя обязали убрать и вывезти мусор в течение одного дня, а также предоставить подтверждающие документы проведенных работ при рассмотрении протокола об административном правонарушении на заседании административной комиссии при исполнительном комитете, сообщает инспекция.
Прокуратура Сумской области открыла уголовное производство по засорению участка в Сумах....
В Сумской облгосадминистрации прошло совещание по поводу раскрытия старой законсервированной свалки на территории Бездрицкой ОТГ....
Как сообщает госэкоинспекция в Сумской области, на территории СНАу была обнаружена несанкционированная свалка....
1360 гривен - такой штраф наложили на водителя, который несанкционированно выгрузил мусор....
Чтобы убрать все свалки нужно 850 тысяч гривен, которые городские власти не хотят выделять....