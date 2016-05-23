В Сумах на зеленый полигон вывезли обычный мусор Сегодня, 3 апреля, на телефон управления «Инспекция по благоустройству» Сумского городского совета поступила информация от главного инженера КП «Зеленстрой» о вывозе и сваливании твердых бытовых отходов на площадку для складирования растительных отходов и веток, расположенный в Сумах по ул. М. Лукаша (Боженко).

Работниками КП «Зеленстрой» заблокировали выезд машины «КамАЗ» для дальнейшего решения вопроса по существу и привлечения виновных лиц к ответственности.

Специалистами управления при выезде на место был зафиксирован факт неправомерных действий водителем автомобиля о нарушении правил благоустройства. По факту совершенного правонарушения был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 152 КУоАП, а именно за нарушение ч. 3 раздела ХII приложения к решению Сумского городского совета от 26.12.2014 года № 3853-МР «Об утверждении Правил благоустройства города Сумы», которая запрещает вывозить и сваливать мусор, строительные, бытовые, пищевые отходы, отходы производства, траву, ветки, древесину, листья, землю, снег в не отведенных для этого местах и устраивать свалки.

Необходимо отметить, что правонарушителя обязали убрать и вывезти мусор в течение одного дня, а также предоставить подтверждающие документы проведенных работ при рассмотрении протокола об административном правонарушении на заседании административной комиссии при исполнительном комитете, сообщает инспекция.