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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51275

В Сумах начали реконструкцию сквера Героев Небесной сотни

В Сумах начали мостить плитку в сквере Героев Небесной сотни, который находится на ул. Петропавловской.

Фото выложил в Фейсбуке бывший главный архитектор Сум Владимир Быков. Но у него возникло несколько вопросов к городским властям.

«У меня два вопроса к А. Лысенко и В. Войтенко... Почему данный проект не прошел согласование с Минкультом или соответствующим органом в области? Информирую Вас и общественность города - это комплексная охранная зона. И второй вопрос: почему без принятия решения по конкурсу на этот парк выполнен рабочий проект и ведутся работы? Неужели конкурс состоялся, а город о нем не знает. Проект – это генплан, основные решения, как правило, должны быть на информационном стенде с соответствующими согласованиями. Или действует Ваша схема: по не утвержденным проектам с нарушением требований генплана убить все парки, площади и скверы города», - пишет В.Быков.

Напомним: в Сумах уже пятый год обещают поставить памятник Героям Небесной сотни, проводили несколько конкурсов на лучший проект, но так ни к чему и не пришли. А тем временем сквер потихоньку начали мостить плиточкой…

Работы выполняет ООО «Сфера АВ». Стоимость работ 1,2 млн грн. Сделать ремонт по договору нужно до 1 октября 2019 года.

Общество Памятник Героям Небесной сотни Сквер Героев Небесной сотни
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