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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20270

С Сумской мэрией судится универмаг «Луцк»

Луцкое предприятие судится с Сумским горсоветом из-за разных ставок налога на недвижимость для сумских и несумских предприятий.

В производстве Сумского окружного административного суда находится дело по иску ЗАО «Универмаг «ЛУЦК» (г. Луцк Волынской обл) к Сумскому городскому совету о признании противоправным и недействительным решения Сумского городского совета от 20 июня 2018 года № 3577-МР «Об установлении ставок и льгот по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка в г. Сумы» в части установления дифференцированной ставки налога в зависимости от места основной налоговой регистрации (юридического адреса) субъекта ведения хозяйства.

Судебный процесс назначен на 17 апреля в 10:00 в помещении Сумского окружного административного суда.

Право Налог на недвижимость
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