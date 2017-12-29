"Кращі практики місцевого самоврядування" розшукують на Сумщині

Тема 1. Заходи та рішення органів місцевого самоврядування, спрямовані на ріст доходів місцевого бюджету.
Це можуть бути практики:
- сприяння нарощенню податкової бази, збільшення доходів місцевого бюджету регіону/району/громади;
- - створення індустріального парку, бізнес-інкубатора, центру підтримки бізнесу;
- - інвентаризація землі, створення реєстру, робота з власниками (користувачами) земельних ділянок;
- - налагодження обміну інформацією з ДПА щодо платників податків;
- - запровадження планомірної роботи з платниками податків;
- - ефективна політика щодо ставок та пільг по платі за землю та інших місцевих податків і зборів.
Тема 2. Розвиток, заснований на особливостях регіонів і громад
Приклади практик:
- проекти розвитку, засновані на особливостях територій та їхній унікальності (звичаї, обряди, кухня, ремесла,
- природа, історія, люди);
- - креативна економіка, локальні бренди;
- - фестивалі, виставки, ярмарки;
- - туристичні маршрути та об’єкти.
Тема 3. Практики залучення молоді до місцевого економічного розвитку
Приклади таких практик:
- молодіжні ради при ОМС;
- - творчі майстерні, громадські простори;
- - курси з підприємництва для школярів, молоді;
- - молодіжні бізнес-ініціативи;
- - інші молодіжні формати участі у місцевих справах
Конкурс 2019 року проводиться відповідно до наказу Мінрегіону від 22.03.2019 № 78.
Звертаємо увагу: у 2019 році прийом заявок триватиме до 9 серпня.
Відзначення переможців відбудеться в жовтні.
Нагадаємо, що протягом 2014 – 2018 років кращими визнано 142 практики.
Партнером Мінрегіону в проведенні Конкурсу є Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»
Детальніше про Конкурс можна дізнатися ТУТ