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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:00205

"Кращі практики місцевого самоврядування" розшукують на Сумщині

Мінрегіон оголошує початок конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2019 році для органів місцевого самоврядування всіх рівнів.

Тема 1. Заходи та рішення органів місцевого самоврядування, спрямовані на ріст доходів місцевого бюджету.

Це можуть бути практики:

- сприяння нарощенню податкової бази, збільшення доходів місцевого бюджету регіону/району/громади;

  • - створення індустріального парку, бізнес-інкубатора, центру підтримки бізнесу;
  • - інвентаризація землі, створення реєстру, робота з власниками (користувачами) земельних ділянок;
  • - налагодження обміну інформацією з ДПА щодо платників податків;
  • - запровадження планомірної роботи з платниками податків;
  • - ефективна політика щодо ставок та пільг по платі за землю та інших місцевих податків і зборів.

Тема 2. Розвиток, заснований на особливостях регіонів і громад

Приклади практик:

- проекти розвитку, засновані на особливостях територій та їхній унікальності (звичаї, обряди, кухня, ремесла,

- природа, історія, люди);

  • - креативна економіка, локальні бренди;
  • - фестивалі, виставки, ярмарки;
  • - туристичні маршрути та об’єкти.

Тема 3. Практики залучення молоді до місцевого економічного розвитку

Приклади таких практик:

- молодіжні ради при ОМС;

  • - творчі майстерні, громадські простори;
  • - курси з підприємництва для школярів, молоді;
  • - молодіжні бізнес-ініціативи;
  • - інші молодіжні формати участі у місцевих справах

Конкурс 2019 року проводиться відповідно до наказу Мінрегіону від 22.03.2019 № 78.

Звертаємо увагу: у 2019 році прийом заявок триватиме до 9 серпня.

Відзначення переможців відбудеться в жовтні.

Нагадаємо, що протягом 2014 – 2018 років кращими визнано 142 практики.

Партнером Мінрегіону в проведенні Конкурсу є Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»

Детальніше про Конкурс можна дізнатися ТУТ

Общество Местное самоуправление
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