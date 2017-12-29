"Кращі практики місцевого самоврядування" розшукують на Сумщині

Тема 1. Заходи та рішення органів місцевого самоврядування, спрямовані на ріст доходів місцевого бюджету.

Це можуть бути практики:

- сприяння нарощенню податкової бази, збільшення доходів місцевого бюджету регіону/району/громади;

- створення індустріального парку, бізнес-інкубатора, центру підтримки бізнесу;

- інвентаризація землі, створення реєстру, робота з власниками (користувачами) земельних ділянок;

- налагодження обміну інформацією з ДПА щодо платників податків;

- запровадження планомірної роботи з платниками податків;

- ефективна політика щодо ставок та пільг по платі за землю та інших місцевих податків і зборів.

Тема 2. Розвиток, заснований на особливостях регіонів і громад

Приклади практик:

- проекти розвитку, засновані на особливостях територій та їхній унікальності (звичаї, обряди, кухня, ремесла,

- природа, історія, люди);

- креативна економіка, локальні бренди;

- фестивалі, виставки, ярмарки;

- туристичні маршрути та об’єкти.

Тема 3. Практики залучення молоді до місцевого економічного розвитку

Приклади таких практик:

- молодіжні ради при ОМС;

- творчі майстерні, громадські простори;

- курси з підприємництва для школярів, молоді;

- молодіжні бізнес-ініціативи;

- інші молодіжні формати участі у місцевих справах

Конкурс 2019 року проводиться відповідно до наказу Мінрегіону від 22.03.2019 № 78.

Звертаємо увагу: у 2019 році прийом заявок триватиме до 9 серпня.

Відзначення переможців відбудеться в жовтні.

Нагадаємо, що протягом 2014 – 2018 років кращими визнано 142 практики.

Партнером Мінрегіону в проведенні Конкурсу є Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»

Детальніше про Конкурс можна дізнатися ТУТ