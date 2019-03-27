В Сумах чиновники отчитались, как борются с корью

Чтобы проверить, нужно ли прививаться от кори, надо проконсультироваться с врачом и проверить напряженность иммунитета к кори. Сделать это можно в частных клиниках и областном лабораторном центре.
И. о. начальника отдела здравоохранения Наталья Кипенко сообщила, что отделом принят ряд профилактических мероприятий, чтобы предотвратить массовое распространение этой болезни.
В частности, осенью прошлого года специалисты отдела здравоохранения совместно со специалистами управления образования и науки отработали механизм, согласно которому учебные заведения и организованные группы детей могут посещать только дети с имеющимися справками о прививках.
Вместе с тем, отметила Наталья Кипенко, в Сумах решили усилить работу по вакцинации лиц из групп риска, в которые входят детское население, медицинские и немедицинские работники, работающие в лечебных учреждениях города, педагоги и работники силовых структур. Их вакцинируют бесплатно. Попутно и. о. начальника отдела здравоохранения сообщила, что сейчас к вакцинации запланировано 7234 детей, среди взрослого населения в течение января-февраля привито 1494 человека, что составляет 26% от запланированного, подсчет за март пока продолжается.
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