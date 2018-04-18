На Сумщине работающие пенсионеры получат повышенные выплаты С 1 апреля органами Пенсионного фонда во второй раз проведен автоматический пересчет пенсий для лиц, которые после назначения или предыдущего пересчета пенсии продолжали работать 24 месяца.

Такие пересчеты уже второй год подряд органы Пенсионного фонда проводят с 1 апреля работающим пенсионерам автоматически, без необходимости обращения пенсионеров в учреждения Фонда, используя данные о страховом стаже, которые содержатся в уникальном реестре застрахованных лиц, который администрируют пенсионщики.

Из 9345 пересчитанных пенсий работающих пенсионеров, которые получили право на пересчет пенсий с доначислением стажа или заработка после перерасчета пенсии, увеличение получили 3823 человека в среднем на 118,67 грн.

Дополнительная потребность в средствах для выплаты пенсий по результатам проведенного перерасчета составила 453,67 тыс. грн в месяц. Средний размер пенсии с учетом единовременной доплаты в апреле 2019 года для 336 тыс. получателей в области составила 2832,37 грн, что на 449,28 гривен больше, чем на 1 января 2019 года. Пересчитанный размер пенсии пенсионеры уже начали получать в привычную для них дату получения пенсии.