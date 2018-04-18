На Сумщине работающие пенсионеры получат повышенные выплаты

Такие пересчеты уже второй год подряд органы Пенсионного фонда проводят с 1 апреля работающим пенсионерам автоматически, без необходимости обращения пенсионеров в учреждения Фонда, используя данные о страховом стаже, которые содержатся в уникальном реестре застрахованных лиц, который администрируют пенсионщики.
Из 9345 пересчитанных пенсий работающих пенсионеров, которые получили право на пересчет пенсий с доначислением стажа или заработка после перерасчета пенсии, увеличение получили 3823 человека в среднем на 118,67 грн.
Дополнительная потребность в средствах для выплаты пенсий по результатам проведенного перерасчета составила 453,67 тыс. грн в месяц. Средний размер пенсии с учетом единовременной доплаты в апреле 2019 года для 336 тыс. получателей в области составила 2832,37 грн, что на 449,28 гривен больше, чем на 1 января 2019 года. Пересчитанный размер пенсии пенсионеры уже начали получать в привычную для них дату получения пенсии.
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