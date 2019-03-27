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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:27220

На Сумщине вора нашли по следам его тачки

Житель Шостки время от времени обворовывал дома местных жителей.

О краже из хозяйственного помещения в полицию сообщила 60-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что ночью неизвестный, сорвав замок, похитил оттуда бензо- и электропилы, электрический насос, мотокосу, две электрические дрели на общую сумму более 8000 гривен.

Прибывшие по вызову полицейские, обратили внимание на следы, оставленные, вероятно всего, колесами тачки. Это вызвало определенные подозрения, учитывая то, что потерпевшая также подтвердила, что не видела их накануне кражи. Вот так, по следам, правоохранители пришли в дом, где жил 35-летний ранее судимый мужчина.

При осмотре его жилища они нашли похищенные у заявительницы вещи, а также два велосипеда, которые были похищены у других соседей.

Вещи правоохранители изъяли и вернули владельцам, в отношении подозреваемого в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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