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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:09198

У художньому музеї відкрили виставку акварелей

У Сумському обласному художньому музеї ім. Н.Онацького пройшов вернісаж персональної виставки члена Національної спілки художників України Віктора Михайличенка «Музика барв рідної землі».

Начальник управління культури Сумської обласної державної адміністрації Олена Мельник подякувала художнику за його неповторну творчість та вручила Почесну грамоту Міністерства культури України.

На виставці представлено 50 акварелей, написаних протягом останніх років. У краєвидах та натюрмортах, а це – головні жанри, до яких звертається художник, відтворено красу природи рідної Сумщини.

Захід супроводжувався яскравими музичними творами у виконанні викладачів та студентів Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнянського.

Виставка працюватиме протягом місяця.

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