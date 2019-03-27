Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11160

Сумские футзалисты проиграли в Одессе

«Food Centre-СумДУ» заканчивает регулярный чемпионат поражением в Одессе.

В заключительном матче регулярного чемпионата наша команда без группы лидеров уступила в Одессе «ЭпицентруК Таирова»

«ЭпицентрК Таирова» — «Food Centre-СумДУ» — 9:4

Голы: Моторный, 8, 18, Михальчук, 20, 34, Долгорук, 23, 37, Лоскутов, 24, 37, Калмацуй, 25 — Мороз, 15, 28, Катеринин, 34, 34

Свой следующий матч подопечные Сергея Песоцкого проведут в субботу в Броварах. Это первая встреча 1/4 финала Первой лиги. Начало поединка — в 19.00.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал
view counter

По тематике

Сумской футзалист выиграл кубок Украины (видео)
31.03.2019 00:13

Сумской футзалист выиграл кубок Украины (видео)

Сегодня, 30 марта, в Ивано-Франковске прошла финальная встреча за кубок Украины по футзалу....

Сумские футзалисты закончили сезон во второй лиге
30.03.2019 23:21

Сумские футзалисты закончили сезон во второй лиге

Сегодня, 30 марта, «Lex VSK-СумБуд» принимал «Галицьку Здобу» из Львова в ответном четвертьфинальном матче Второй лиги чемпионата Украины....

Воспитанник сумского футзала вышел в финал кубка Украины
29.03.2019 17:57

Воспитанник сумского футзала вышел в финал кубка Украины

Николай Белоцерковец с «Продэксимом» в финале кубка Украины....

Сумские футзалисты проиграли в полуфинале кубка Украины (+видео)
29.03.2019 14:58

Сумские футзалисты проиграли в полуфинале кубка Украины (+видео)

Сегодня, 29 марта, в Ивано-Франковске, стартовал «финал четырех» кубка Украины по футзалу....

Сумские футзалисты сыграют со львовскими
29.03.2019 14:00

Сумские футзалисты сыграют со львовскими

В субботу, 30 марта, в спортивном комплексе Сумского государственного педагогического университета имени А.С.Макаренко состоится ответный четвертьфинальный матч Второй лиги чемпионата...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.