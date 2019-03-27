Сумские футзалисты проиграли в Одессе

В заключительном матче регулярного чемпионата наша команда без группы лидеров уступила в Одессе «ЭпицентруК Таирова»
«ЭпицентрК Таирова» — «Food Centre-СумДУ» — 9:4
Голы: Моторный, 8, 18, Михальчук, 20, 34, Долгорук, 23, 37, Лоскутов, 24, 37, Калмацуй, 25 — Мороз, 15, 28, Катеринин, 34, 34
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