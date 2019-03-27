Сумские футзалисты проиграли в Одессе «Food Centre-СумДУ» заканчивает регулярный чемпионат поражением в Одессе.

В заключительном матче регулярного чемпионата наша команда без группы лидеров уступила в Одессе «ЭпицентруК Таирова»

«ЭпицентрК Таирова» — «Food Centre-СумДУ» — 9:4

Голы: Моторный, 8, 18, Михальчук, 20, 34, Долгорук, 23, 37, Лоскутов, 24, 37, Калмацуй, 25 — Мороз, 15, 28, Катеринин, 34, 34

Свой следующий матч подопечные Сергея Песоцкого проведут в субботу в Броварах. Это первая встреча 1/4 финала Первой лиги. Начало поединка — в 19.00.