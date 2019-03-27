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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:28195

В Сумах еще одна спортивная петиция ждет ответа уже полгода

Онлайн-петиция «О повышении зарплаты коллективов городских ДЮСШ», собравшая необходимое число подписей, ждет ответа уже больше 6 месяцев.

«На сегодняшний день заработная плата молодого тренера ДЮСШ без категории составляет 3471,00 грн (по закону с доплатой минимальная заработная плата 3723,00 без отчислений).

Фактически молодой тренер за свой заработок не может достойно содержать свою семью.

Обычно, расходы тренера на поездки для участия воспитанников в спортивных соревнованиях также ложатся на доход семьи тренера.

Низкий уровень заработной платы создал условия, когда опытные тренеры спортивных школ пенсионного и предпенсионного возраста не могут подобрать себе на замену молодые кадры.

Остается низкой заработная плата других категорий работников ДЮСШ: фактически заработная плата технического работника (уборщицы), бухгалтера, тренера-преподавателя, медицинской сестры, инструкторов-методистов почти не отличаются. Данный вопрос также требует рассмотрения.

Уже скоро может наступить время, когда проводить тренировки среди воспитанников коммунальных ДЮСШ будет некому. Этого допустить нельзя. Развитие детей и молодежи должно быть основным приоритетом для власти.

Учитывая это, просим:

- обратить внимание на проблему обновления тренерского потенциала спортивных школ города.

- предусмотреть расходы на увеличение заработной платы работника городских ДЮСШ в проекте решения Сумского городского совета «О городском бюджете на 2019 год».

- на ближайшей сессии городского совета рассмотреть вопрос увеличения финансовой поддержки коллективам ДЮСШ города уже в 2018 году», - писал автор петиции Гуляев Игорь Алексеевич.

За две недели петиция набрала 253 голоса и ждет ответа вот уже с 1 октября прошлого года.

Напомним: весной 2018 года на сессии Сумского горсовета рассматривался проект решения депутата Владимира Чепика о доплате тренерам ДЮСШ, однако городской совет не поддержал его, мотивируя тем, что то же самое захотят учителя, врачи и другие бюджетники.

Кстати, это не рекордсмен среди петиций по срокам ожидания ответа. Петиция о ледовой арене, которую сегодня подержали депутаты на сессии, до сих пор не имеет ответа в Единой системе местных петиций.

Также без ответа в срок еще несколько петиций: о ПФК «Сумы», беспризорных животных на Химгородке…

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