В Сумах еще одна спортивная петиция ждет ответа уже полгода

«На сегодняшний день заработная плата молодого тренера ДЮСШ без категории составляет 3471,00 грн (по закону с доплатой минимальная заработная плата 3723,00 без отчислений).
Фактически молодой тренер за свой заработок не может достойно содержать свою семью.
Обычно, расходы тренера на поездки для участия воспитанников в спортивных соревнованиях также ложатся на доход семьи тренера.
Низкий уровень заработной платы создал условия, когда опытные тренеры спортивных школ пенсионного и предпенсионного возраста не могут подобрать себе на замену молодые кадры.
Остается низкой заработная плата других категорий работников ДЮСШ: фактически заработная плата технического работника (уборщицы), бухгалтера, тренера-преподавателя, медицинской сестры, инструкторов-методистов почти не отличаются. Данный вопрос также требует рассмотрения.
Уже скоро может наступить время, когда проводить тренировки среди воспитанников коммунальных ДЮСШ будет некому. Этого допустить нельзя. Развитие детей и молодежи должно быть основным приоритетом для власти.
Учитывая это, просим:
- обратить внимание на проблему обновления тренерского потенциала спортивных школ города.
- предусмотреть расходы на увеличение заработной платы работника городских ДЮСШ в проекте решения Сумского городского совета «О городском бюджете на 2019 год».
- на ближайшей сессии городского совета рассмотреть вопрос увеличения финансовой поддержки коллективам ДЮСШ города уже в 2018 году», - писал автор петиции Гуляев Игорь Алексеевич.
За две недели петиция набрала 253 голоса и ждет ответа вот уже с 1 октября прошлого года.
Напомним: весной 2018 года на сессии Сумского горсовета рассматривался проект решения депутата Владимира Чепика о доплате тренерам ДЮСШ, однако городской совет не поддержал его, мотивируя тем, что то же самое захотят учителя, врачи и другие бюджетники.
Кстати, это не рекордсмен среди петиций по срокам ожидания ответа. Петиция о ледовой арене, которую сегодня подержали депутаты на сессии, до сих пор не имеет ответа в Единой системе местных петиций.
Также без ответа в срок еще несколько петиций: о ПФК «Сумы», беспризорных животных на Химгородке…
Депутаты поддержали онлайн-петицию о строительстве ледовой арены в Сумах....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Подъезд к школе №9»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Депутатам Сумского горсовета принять решение о немедленном демонтаже всех обесточенных и отработавших свой век линий...
Соответствующая онлайн-петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Безопасное обучения в детских садах и школах»....