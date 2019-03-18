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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48320

Сумскому перевозчику уменьшат количество маршруток

В Сумах состоялось очередное заседание комиссии по вопросам работы городского пассажирского транспорта.

Начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко довел до сведения присутствующих обращение ФЛП Олейник относительно уменьшения количества автобусов на маршруте № 9. Он сообщил, что на прошлой неделе специалисты отдела выборочно обследовали пассажиропоток по маршруту № 9. Результаты обследования направлены к разработчику схемы движения городского пассажирского транспорта в Сумах Харьковскому национальному автомобильно-дорожному университету.

Со своей стороны члены комиссии рекомендовали городскому голове Александру Лысенко согласовать уменьшение количества автобусов на маршруте № 9; отделу транспорта, связи и телекоммуникационных услуг подготовить проект решения исполнительного комитета о внесении изменений в решение исполнительного комитета от 21 июня 2016 года.

Напомним: согласно договора на маршруте должно быть 12 машин, однако их иногда нет и трех. Депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха не раз указывал на этот факт транспортному отделу, но вместо того, чтобы разорвать договор с перевозчиком, оттуда приходили только отписки.

Общество Маршрутки ФЛП Олейник
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