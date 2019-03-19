В Луцке задержали замначальника Госгеокадастра Сумщины на взятке в полмиллиона гривен Средства чиновник требовал и получил за решение земельного вопроса.

Оперативники управления защиты экономики в Волынской области Национальной полиции Украины совместно с военной прокуратурой Западного региона собрали материалы коррупционной деятельности высшего руководства Госгеокадастра Волынской области. Впоследствии должностное лицо назначили на руководящую должность Госжгеокадастра в Сумской области.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что, находясь в должности и.о. начальника управления Госгеокадастра в Волынской области, чиновник требовал от предпринимателя 20 000 долларов США неправомерной выгоды (эквивалент в национальной валюте 552 000 гривен). Указанная сумма включала в себя решение следующих вопросов: направление проекта землеустройства на экспертизу и ее дальнейшее согласование должностными лицами Госгеокадастра Украины.

До момента назначения на новую должность, а именно на должность одного из заместителей начальника Госгеокадастра в Сумской области, чиновник подписал все необходимые документы для проведения соответствующей экспертизы.

Сегодня, 3 апреля, сотрудники Управления защиты экономики в Волынской области при процессуальном руководстве прокуратуры Западного региона Украины задержали фигуранта при получении 20000 долларов США взятки. Задержали чиновника в Луцке возле собственного автомобиля.

Проводятся следственные действия. Решается вопрос о задержании чиновника в порядке статьи 208 УПК Украины.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 УК Украины, сообщает департамент защиты экономики Нацполиции Украины.