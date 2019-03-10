Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58165

В Сумах пройдет детский турнир по боксу

5-7 апреля в спортивном комплексе «Авангард» в Сумах разыграют награды турнира по боксу «Мужество-2019».

На ринге будут соревноваться боксеры 2003-08 годов рождения (в трех возрастных группах).

В первый день турнира (с 16:00) состоятся предварительные поединки. В субботу, 6 апреля (с 11:00), начнутся полуфиналы. В заключительный день турнира (с 10:00) в финальных поединках определятся победители турнира.

Спорт Бокс
view counter

По тематике

Тарас Шелестюк переходит в более легкую категорию
27.03.2019 21:26

Тарас Шелестюк переходит в более легкую категорию

Сумской боксер-профессионал переходит в весовую категорию до 63,5 кг....

В Сумах прошел зональный чемпионат Украины по боксу
16.03.2019 14:50

В Сумах прошел зональный чемпионат Украины по боксу

14-16 марта в Сумах в спорткомплексе «Олимп» проходил зональный чемпионат Украины по боксу среди юношей....

В Сумах пройдет зональный чемпионат Украины по боксу
14.03.2019 07:27

В Сумах пройдет зональный чемпионат Украины по боксу

14-16 марта в спорткомплексе «Олимп» пройдут поединки зонального чемпионата Украины по боксу среди юношей....

Ахтырчане отличились на чемпионате Украины по французскому боксу «Сават»
12.03.2019 13:53

Ахтырчане отличились на чемпионате Украины по французскому боксу «Сават»

7-10 марта в Харькове проходил чемпионат Украины по французскому боксу «Сават»....

Тарас Шелестюк вернулся в ринг победой (видео)
10.03.2019 08:11

Тарас Шелестюк вернулся в ринг победой (видео)

Сумской боксёр-профессионал полусредней весовой категории Тарас Шелестюк (17-0, 10 KO) выиграл свой бой в вечере бокса компании Thompson Boxing Promotions...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.