В Сумах пройдет детский турнир по боксу 5-7 апреля в спортивном комплексе «Авангард» в Сумах разыграют награды турнира по боксу «Мужество-2019».

На ринге будут соревноваться боксеры 2003-08 годов рождения (в трех возрастных группах).

В первый день турнира (с 16:00) состоятся предварительные поединки. В субботу, 6 апреля (с 11:00), начнутся полуфиналы. В заключительный день турнира (с 10:00) в финальных поединках определятся победители турнира.