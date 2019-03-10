В Сумах пройдет детский турнир по боксу

На ринге будут соревноваться боксеры 2003-08 годов рождения (в трех возрастных группах).
В первый день турнира (с 16:00) состоятся предварительные поединки. В субботу, 6 апреля (с 11:00), начнутся полуфиналы. В заключительный день турнира (с 10:00) в финальных поединках определятся победители турнира.
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