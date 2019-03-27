Главная финансистка Сум снова не пришла в суд Сегодня, 4 апреля, в Заречном райсуде Сум должны были быть рассмотрены протоколы, которые составило Национальное агентство по предотвращению коррупции относительно депутата Сумского горсовета, директора департамента финансов Светланы Липовой.

Однако г-жа Липовая в суд не явилась. По словам ее адвоката Юрия Ломаки, она продолжает находиться на лечении. Следующее судебное заседание назначено на 8.30 15 апреля, пишет sumy.today,

Напомним: НАПК считает, что Светлана Липовая, будучи депутатом Сумского городского совета, во время рассмотрения вопроса о продлении договора аренды земли предприятию ее сына на сессии горсовета не сообщила о конфликте интересов и проголосовала.