В Сумах начали ремонтировать дорогу у «МакДональдса» Работники КП «Дорремстрой» начали ремонт дорожного полотна на Покровской площади в районе остановок у «МакДональдса».

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке директора предприятия Александра Вегеры.

«Мы начали работы, особенно на тех участках улиц, в частности возле «Макдональдса», где есть огромнейшая транспортная нагрузка! Для того чтобы исключить дальнейшие и постоянные разрушения асфальтобетона, мы планируем убрать фрезой полностью покрытие, включая и «дорожную одежду», уложить бетонные дорожные плиты и перекрыть их потом асфальтобетоном, который обеспечит долгосрочную эксплуатацию остановочных площадок в районе «Макдональдса».

П.С. В этом году мы планируем сделать такое основание не только на данном участке дороги, а и на особо загруженных остановках нашего родного города Сумы!» - говорится в сообщении.