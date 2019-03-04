В Сумах начали ремонтировать дорогу у «МакДональдса»

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке директора предприятия Александра Вегеры.
«Мы начали работы, особенно на тех участках улиц, в частности возле «Макдональдса», где есть огромнейшая транспортная нагрузка! Для того чтобы исключить дальнейшие и постоянные разрушения асфальтобетона, мы планируем убрать фрезой полностью покрытие, включая и «дорожную одежду», уложить бетонные дорожные плиты и перекрыть их потом асфальтобетоном, который обеспечит долгосрочную эксплуатацию остановочных площадок в районе «Макдональдса».
П.С. В этом году мы планируем сделать такое основание не только на данном участке дороги, а и на особо загруженных остановках нашего родного города Сумы!» - говорится в сообщении.
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