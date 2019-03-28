Сьогодні сумчанам покажуть кольори революції

Мова йде про революцію 1917 року.
«Цю революцію ми часто сприймаємо у чорно-білих кольорах. Не помічаючи напівтонів. Не пробачаючи своїм предкам помилок і хибних ідей. Так, можливо, вони помилялися. Але ж вони не знали, що буде у майбутньому... Тож запрошую на виставку. Її мета - спробувати побачити, якими були наші прадіди. З їх мріями, ідеями та ілюзіями», - пише Микола Михайліченко, фото з колекції якого будуть експонуватися.
9 квітня у Сумській міській галереї відкриється виставка «Кольори революції»...
У Сумському обласному художньому музеї ім. Н.Онацького пройшов вернісаж персональної виставки члена Національної спілки художників України Віктора Михайличенка «Музика барв...
Сегодня, 2 апреля, в помещении Сумской городской галереи состоялось открытие выставки работ авторской студии «Батик» Татьяны Сурковой под названием «Дыхание...
3 квітня у Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького відбудеться відкриття персональної виставки акварелей Віктора Михайличенка – члена Національної...
За традицією, щовесни Сумський обласний краєзнавчий музей презентує ретроспективну виставку «Жіночий образ у дзеркалі часу»....