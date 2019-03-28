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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02205

Сьогодні сумчанам покажуть кольори революції

Сьогодні, 9 квітня, у Сумській міській галереї відкриється виставка «Кольори революції»

Мова йде про революцію 1917 року.

«Цю революцію ми часто сприймаємо у чорно-білих кольорах. Не помічаючи напівтонів. Не пробачаючи своїм предкам помилок і хибних ідей. Так, можливо, вони помилялися. Але ж вони не знали, що буде у майбутньому... Тож запрошую на виставку. Її мета - спробувати побачити, якими були наші прадіди. З їх мріями, ідеями та ілюзіями», - пише Микола Михайліченко, фото з колекції якого будуть експонуватися.

Общество Выставка
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Сумчанам покажуть кольори революції
05.04.2019 08:04

Сумчанам покажуть кольори революції

9 квітня у Сумській міській галереї відкриється виставка «Кольори революції»...

У художньому музеї відкрили виставку акварелей
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02.04.2019 08:05

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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