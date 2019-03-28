Сьогодні сумчанам покажуть кольори революції Сьогодні, 9 квітня, у Сумській міській галереї відкриється виставка «Кольори революції»

Мова йде про революцію 1917 року.

«Цю революцію ми часто сприймаємо у чорно-білих кольорах. Не помічаючи напівтонів. Не пробачаючи своїм предкам помилок і хибних ідей. Так, можливо, вони помилялися. Але ж вони не знали, що буде у майбутньому... Тож запрошую на виставку. Її мета - спробувати побачити, якими були наші прадіди. З їх мріями, ідеями та ілюзіями», - пише Микола Михайліченко, фото з колекції якого будуть експонуватися.