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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24896

Сумчанам подсказали альтернативный номер скорой помощи

В случае возникновения технических проблем с дозвоном на 103 сумчанам предлагают звонить на другой телефон.

В случае возникновения проблем с регистрацией вызовов экстренной медицинской помощи по единому номеру «103» (технические причины, перегрузки линии и т.п.), в том числе и в сети мобильных операторов, жители области могут позвонить на номер (0542) 68-20-90 и оформить вызов об экстренной медицинской помощи, сообщает Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Общество 103 Скорая помощь Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
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