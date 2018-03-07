Сумчанам подсказали альтернативный номер скорой помощи

В случае возникновения проблем с регистрацией вызовов экстренной медицинской помощи по единому номеру «103» (технические причины, перегрузки линии и т.п.), в том числе и в сети мобильных операторов, жители области могут позвонить на номер (0542) 68-20-90 и оформить вызов об экстренной медицинской помощи, сообщает Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
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