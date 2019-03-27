Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38243

На Сумщине будут судить водителя, который пытался дать взятку полицейским

На Сумщине будут судить водителя, который пытался подкупить полицейских, чтобы избежать административной ответственности.

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя г. Белополье, который пытался подкупить полицейского. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

В ходе следствия установлено, что 27 марта текущего года сотрудники полиции увидели автомобиль, который остановился в неположенном месте, а именно на остановке общественного транспорта. Во время общения с водителем выяснилось, что у него отсутствуют документы на право управления транспортным средством. Чтобы избежать административной ответственности, водитель сразу достал из кармана 1 тыс. грн и через окно служебного автомобиля положил на переднее водительское сиденье. Указанный факт задокументирован должным образом.

В случае доказательства вины, водителю грозит штраф от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Без прав Белополье Взятка Полиция
view counter

По тематике

Сегодня 11:51

На Сумщине будут судить россиянина-нелегала за взятку полицейским

Роменской местной прокуратурой в суд направлен обвинительное заключение в отношении гр. Р., который предложил работникам правоохранительных органов 1000 гривен за...

В Луцке задержали замначальника Госгеокадастра Сумщины на взятке в полмиллиона гривен
Вчера 21:54

В Луцке задержали замначальника Госгеокадастра Сумщины на взятке в полмиллиона гривен

Средства чиновник требовал и получил за решение земельного вопроса....

В Белополье установили мультяшные скульптуры
29.03.2019 18:11

В Белополье установили мультяшные скульптуры

Пока в Сумах в детском парке скульптуры сказочных героев рассыпаются от времени, в 50 километрах устанавливают новые....

28.03.2019 21:52

На Сумщине на взятке в 160 тысяч поймали представителей Академии аграрных наук

Сегодня, 28 марта, в поселке Сад Сумского района правоохранители задержали двух сотрудников Академии аграрных наук НАН Украины....

28.03.2019 08:34

На Сумщине копы остановили пьяного мотоциклиста без прав

Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы-Полтава», в селе Боромля, инспекторы остановили мотоцикл, водитель которого нарушил ПДД....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.