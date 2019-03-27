На Сумщине будут судить водителя, который пытался дать взятку полицейским На Сумщине будут судить водителя, который пытался подкупить полицейских, чтобы избежать административной ответственности.

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя г. Белополье, который пытался подкупить полицейского. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

В ходе следствия установлено, что 27 марта текущего года сотрудники полиции увидели автомобиль, который остановился в неположенном месте, а именно на остановке общественного транспорта. Во время общения с водителем выяснилось, что у него отсутствуют документы на право управления транспортным средством. Чтобы избежать административной ответственности, водитель сразу достал из кармана 1 тыс. грн и через окно служебного автомобиля положил на переднее водительское сиденье. Указанный факт задокументирован должным образом.

В случае доказательства вины, водителю грозит штраф от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.