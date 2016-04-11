В Сумах разрушается заброшенный школьный бассейн рядом с детской площадкой (видео) С фасада заброшенного бассейна школы № 24 на ул. Сергея Табалы (Севера) отпадают куски плитки.

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Алексей Балагуровский. По его словам, мэр Сум со свитой были здесь, видели состояние бассейна, однако ничего предпринимать, похоже, не собираются. А тем временем с фасада бассейна, который не проработал ни одного дня, так как был не то ли неправильно спроектирован, то ли неправильно построен, отпадают целые куски плитки и кирпичи. А рядом детская площадка ближайшей многоэтажки, здесь же дети идут в школу.