В Крыму «диверсанту» с Сумщины дали 14 лет Уроженец Сумщины Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были незаконно задержаны российскими спецслужбами еще в 2016 году.

В оккупированном Крыму украинцы Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, которых российские силовики схватили и выдали за «украинских диверсантов», получили незаконный «приговор» в виде 14 лет тюрьмы. Соответствующее решение принял Севастопольский городской суд, пишет Сегодня.

Помимо тюремного заключения, суд обязал взыскать штраф с Бессарабова в размере 300 тыс. рублей, с Дудки – 350 тыс.

«Судебная коллегия постановила признать Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудку Владимира Михайловича виновными и назначить каждому из них окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в коллегии строгого режима», – говорится в решении судей.

В свою очередь адвокаты не согласны с решением суда, считают, что приговор не соответствует действительности, и собираются обжаловать его – на это у них есть 10 дней.

Отметим, ФСБ РФ под выдуманными предлогами задерживает украинцев и объявляет их диверсантами. 9 ноября 2016 года оккупанты сообщили о задержании в Севастополе «членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. Оккупанты обвиняли их по ч.1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 (подготовка к диверсии в составе организованной группы) и ч. 3 ст.ст. 222 и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные по предварительному сговору в составе организованной группы). Украинцы вину отрицали.

Во время нахождения в неволе состояние здоровья Владимира Дудки ухудшилось, родные не исключали инсульт. Сам политзаключенный был уверен еще заранее, что судья вынесет ему обвинительный приговор.