Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11281

В Крыму «диверсанту» с Сумщины дали 14 лет

Уроженец Сумщины Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были незаконно задержаны российскими спецслужбами еще в 2016 году.

В оккупированном Крыму украинцы Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, которых российские силовики схватили и выдали за «украинских диверсантов», получили незаконный «приговор» в виде 14 лет тюрьмы. Соответствующее решение принял Севастопольский городской суд, пишет Сегодня.

Помимо тюремного заключения, суд обязал взыскать штраф с Бессарабова в размере 300 тыс. рублей, с Дудки – 350 тыс.

«Судебная коллегия постановила признать Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудку Владимира Михайловича виновными и назначить каждому из них окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в коллегии строгого режима», – говорится в решении судей.

В свою очередь адвокаты не согласны с решением суда, считают, что приговор не соответствует действительности, и собираются обжаловать его – на это у них есть 10 дней.

Отметим, ФСБ РФ под выдуманными предлогами задерживает украинцев и объявляет их диверсантами. 9 ноября 2016 года оккупанты сообщили о задержании в Севастополе «членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. Оккупанты обвиняли их по ч.1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 (подготовка к диверсии в составе организованной группы) и ч. 3 ст.ст. 222 и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные по предварительному сговору в составе организованной группы). Украинцы вину отрицали.

Во время нахождения в неволе состояние здоровья Владимира Дудки ухудшилось, родные не исключали инсульт. Сам политзаключенный был уверен еще заранее, что судья вынесет ему обвинительный приговор.

Право Владимир Дудка Диверсант Крым Незаконный приговор
view counter

По тематике

01.11.2018 17:53

Сумскую преподавательницу, поднявшую вопрос практики студентов в Крыму, уволили из педуниверситета (видео)

В Заречном суде города Сумы началось слушание дела по иску преподавателя истории о незаконном увольнении из Сумского педуниверситета....

14.05.2018 16:20

МОН взялось за Сумской пед из-за практики студентов в оккупированном Крыму

От ректора требуют объяснений относительно инцидента....

19 апреля в истории
19.04.2018 09:06

19 апреля в истории

19 апреля именины празднуют: Павел. Григорий. Иван. Севастьян....

Сумчанам покажуть фільм «Крим, як це було»
02.04.2018 08:08

Сумчанам покажуть фільм «Крим, як це було»

«Крим, як це було» - це історія офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму не зрадили присязі на...

16.03.2018 21:43

Сумчани будуть мітингувати проти виборів Путіна в окупованому Криму

У неділю, 18 березня, в Сумах біля пам’ятника Тарасу Шевченку за ініціативою громадських організацій відбудеться мітинг солідарності з кримськими татарами,...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.