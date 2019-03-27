Мэр Сум таки решил отчитаться перед жителями

Мэр встретится с сумчанами в областной филармонии (ул. Петропавловская, 63). Отчет начнется в 10:00.
После информирования горожан о работе в прошлом году, мэр ответит на вопросы сумчан. На Информационном портале Сумского городского совета будет осуществляться онлайн-трансляция отчета.
Напомним: в прошлые годы отчеты мэра за предыдущий год проходили в марте, кроме 2018 года, когда его перенесли аж на 28 апреля, когда мэр был на больничном, скрываясь от суда по своим коррупционным протоколам.
Также раньше под громадой понимались в основном бюджетники, которых заставляли приходить слушать мэра в добровольно-принудительном порядке. К тому же, чтобы пройти на отчет, нужно было подвергнуться обыску.
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