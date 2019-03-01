В Сумах подешевеет газ Правительство предоставило возможность «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения.

3 апреля Кабинет Министров Украины принял Постановление, которое позволяет «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения уже с апреля 2019 года.

Согласно правительственному решению, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, «Нафтогаз» обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при предоплате. Если цена для промышленности растет, «Нафтогаз» должен продавать газ для населения по цене, установленной Правительством Украины, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.