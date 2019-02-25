На Сумщине нужно купить больше тысячи компьютеров для больниц На Сумщине продолжается автономизация заведений вторичного и третичного уровней оказания медицинской помощи.

По информации областного управления здравоохранения, на сессиях местных советов уже принято решение об автономизации 26 заведений вторичного уровня из 29 (90%) и 19 из 20 третьего уровня (95%), из них 14 учреждений вторичного уровня зарегистрировано в органах государственной регистрации.

В органах государственной регистрации уже зарегистрировались Сумская городская клиническая больница №4, детская клиническая больница Святой Зинаиды, Конотопская и Тростянецкий городские больницы, Шосткинская детская больница и стоматологическая поликлиника, Белопольская, Великописаревская, Конотопская, Краснопольская, Кролевецкая, Лебединская, Шосткинская и Ямпольская ЦРБ. Готовятся пакеты документов на очередные сессии местных советов по превращению 2 центральных районных больниц в коммунальные некоммерческие предприятия (Глуховская и Путивльская). Не определились по поводу автономизации 2 стоматологические поликлиники (областная клиническая и Роменская районная).

По оперативным данным в системе eHealth зарегистрировано 19 заведений вторичного уровня из 29 (65,5%) и 15 врачей.

Важной задачей органов местного самоуправления в настоящее время является обеспечение медицинских учреждений компьютерной техникой, которое пока составляет 34,3%, в том числе рабочих мест врачей - 20%. В 2019 году приобретено 45 компьютеров для поликлинических отделений учреждений вторичного звена (при необходимости - еще 1158).