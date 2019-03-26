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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:48155

У кого из сумчан сегодня сухие краны

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Соответствующие работы КП «Сумытеплоэнергоцентраль» будет проводить в доме по пр. М. Лушпы, 47 (замена кранов) ООО «УК «Комэнерго-Сумы» в домах по адресам: ул. Засумская, 16б, ул. Котляревского, 2/6 (замена стояков), ООО «УК «ДОМКОМ СУМЫ» в доме по ул. Псельская, 3 (замена кранов).

Водоснабжение в данных домах будет отсутствовать до завершения работ.

Общество Отключение воды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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