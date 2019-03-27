На Сумщине будут судить россиянина-нелегала за взятку полицейским

Сотрудниками Роменского отдела полиции во время несения службы по охране общественного порядка на городском стадионе во время проверки документов у мужчины, который нарушал общественный порядок, было установлено, что он является гражданином соседнего государства, и незаконно находится на территории Украины более 12 лет. Чтобы избежать ответственности за незаконное пребывание на территории Украины, он пытался дать работникам полиции 1000 гривен. Работники полиции задокументировали факт попытки дачи неправомерной выгоды.
По данному факту уголовное производство в отношении гр. Р по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) находится на рассмотрении в суде.
За указанный преступление законом предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.
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