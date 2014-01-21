В Сумах дорожники устроили «песчаную бурю» (видео) Сотрудники КП «Дорремстрой», выполняя наказы мэра Сум Александра Лысенко, метут дороги.

Видео процесса выложил в Фейсбуке сумчанин Роман Жаботинский.

«Родной девятый микрорайон, как всегда, впереди планеты всей!)

Буря в пустыни?)...или как назвать этот катаклизм?)

Всем добра и хорошего настроения!)» - написал он.