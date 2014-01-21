В Сумах дорожники устроили «песчаную бурю» (видео)

Видео процесса выложил в Фейсбуке сумчанин Роман Жаботинский.
«Родной девятый микрорайон, как всегда, впереди планеты всей!)
Буря в пустыни?)...или как назвать этот катаклизм?)
Всем добра и хорошего настроения!)» - написал он.
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