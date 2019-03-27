Стартовал ремонт дороги Шостка-Глухов

Ремонт выполняется за средства, выделенные из государственного бюджета. Работы ведутся предприятием «Автомагистраль-Юг», которое ремонтировало дороги Шостка–Кролевец, Шостка-Пироговка, ремонтирует ул. Воронежскую и шосткинский круг
"Протяженность участка, находящегося в работе, – 8 км из 15, которые необходимо отремонтировать. Проводится фрезеровка старого покрытия, для того чтобы убрать трещины, которые могут проявиться на новом покрытии даже через время, затем укладывается слой тощего бетона – 15 см, два слоя крупнозернистого асфальтобетона – 10 см, и 5 см щебеночно-мастичного асфальтобетона", – проинформировал начальник участка предприятия «Автомагистраль-Юг» Алексей Анохов.
Также будут упорядочены обочины, установлены знаки, специальные ограждения и произведена разметка проезжей части. – Основные работы планируем сделать в течение двух месяцев, доработка – знаки, разметка, возможно, перейдет на июнь, – отметил Алексей Анохов. Предприятие дает гарантию на покрытие на срок не менее 10 лет. Дорожники говорят, что новый асфальт выдерживает значительную нагрузку, в том числе и постоянный поток грузового транспорта, пишет shostka.info.
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