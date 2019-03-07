На Сумщине прокуратура вернула 100 га земли В Сумской области прокуратура добилась возврата земельного участка площадью 99,7 га и стоимостью 2,7 млн грн из противоправного пользования, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Конотопской местной прокуратурой установлено, что одно из профессиональных учебных заведений района на праве постоянного пользования владеет земельными участками общей площадью 99,723 га для ведения исследовательских и учебных целей. В 2018 году между указанной организацией и ООО заключен договор подряда для обеспечения подготовки профессионально-компетентных работников из-за возможности использования в учебно-производственном процессе современной сельскохозяйственной техники и освоения новейших технологий в сельскохозяйственной отрасли.

Однако выяснилось, что научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы не проводились, земельные участки государственной собственности фактически безосновательно перешли в платное пользование ООО, а заключенный договор подряда является мнимым и содержит признаки другой сделки - договора аренды земельного участка.

Более того, распоряжение спорным земельным участком относится к компетенции Главного управления Госгеокадастра в Сумской области, а лицо, пользующееся землей на праве постоянного пользования, в отличие от владельца, лишено права распоряжаться землей.

Учитывая вышеизложенное, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании недействительным договора подряда и обязательстве ООО освободить вышеуказанные земельные участки.

«Только после вмешательства прокуратуры учебное заведение добровольно расторг договор сотрудничества, поэтому земельный участок площадью 99,7 га и стоимостью 2,7 млн грн возвращен из незаконного пользования ООО», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Яна Круш.