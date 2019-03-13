Сумские копы остановили водителя без прав под кайфом

Патрулируя улицу Герасима Кондратьева, за нарушение ПДД, патрульные остановили автомобиль Opel Vectra. Во время проверки документов, стражи порядка заметили у него признаки наркотического опьянения. К тому же, мужчина не имел водительского удостоверения, ведь был лишен права управления транспортными средствами за езду в состоянии опьянения.
При оформлении административного материала по ч.4 ст. 126 (управление лицом, лишенным такого права) КоАП, мужчина заметно нервничал и хотел как можно быстрее завершить разговор со стражами порядка. Этот факт вызвал у инспекторов подозрение, что в автомобиле, возможно, находятся запрещенные вещи. Согласно действующему законодательству, полицейские приняли решение провести поверхностную проверку транспортного средства, в ходе которой в бардачке обнаружили вещество растительного происхождения, похожее на каннабис и устройство для его употребления с его налетом.
Патрульные составили административный материал и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
Самого же водителя доставили в медицинское учреждение, где он прошел медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения (сдал анализ).
Сейчас патрульная полиция ждет медицинское заключение, уже по результатам которого будет принято решение о привлечении мужчины к административной ответственности по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.
По факту обнаруженного вещества и предмета для ее применения, следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
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