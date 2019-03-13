Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19141

Сумские копы остановили водителя без прав под кайфом

Инспекторы обнаружили водителя с признаками наркотического опьянения, который имел с собой вероятно наркотическое вещество и устройство для его применения.

Патрулируя улицу Герасима Кондратьева, за нарушение ПДД, патрульные остановили автомобиль Opel Vectra. Во время проверки документов, стражи порядка заметили у него признаки наркотического опьянения. К тому же, мужчина не имел водительского удостоверения, ведь был лишен права управления транспортными средствами за езду в состоянии опьянения.

При оформлении административного материала по ч.4 ст. 126 (управление лицом, лишенным такого права) КоАП, мужчина заметно нервничал и хотел как можно быстрее завершить разговор со стражами порядка. Этот факт вызвал у инспекторов подозрение, что в автомобиле, возможно, находятся запрещенные вещи. Согласно действующему законодательству, полицейские приняли решение провести поверхностную проверку транспортного средства, в ходе которой в бардачке обнаружили вещество растительного происхождения, похожее на каннабис и устройство для его употребления с его налетом.

Патрульные составили административный материал и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Самого же водителя доставили в медицинское учреждение, где он прошел медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения (сдал анализ).

Сейчас патрульная полиция ждет медицинское заключение, уже по результатам которого будет принято решение о привлечении мужчины к административной ответственности по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

По факту обнаруженного вещества и предмета для ее применения, следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

Право Без прав Под кайфом
view counter

По тематике

Сегодня 10:38

На Сумщине будут судить водителя, который пытался дать взятку полицейским

На Сумщине будут судить водителя, который пытался подкупить полицейских, чтобы избежать административной ответственности....

28.03.2019 08:34

На Сумщине копы остановили пьяного мотоциклиста без прав

Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы-Полтава», в селе Боромля, инспекторы остановили мотоцикл, водитель которого нарушил ПДД....

26.03.2019 16:29

В центре Сум пьяный без прав гонял со скоростью почти 200 км/час (видео)

Патрульные составили два админматериалы на мужчину, который управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения....

21.03.2019 16:54

Сумского водителя маршрутки под кайфом оштрафовали на 10 тысяч

Два дня назад патрульные остановили в Сумах водителя маршрутки с признаками наркотического опьянения....

13.03.2019 14:12

Сумские копы остановили водителя-рецидивиста без прав, но под кайфом

Водителя без права управления и с признаками наркотического опьянения остановили патрульные на автодороге национального значения....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.