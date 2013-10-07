Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59213

Сумские патрульные обнаружили нелегала

Патрульные обнаружили иностранца, который незаконно находится на территории Украины.

Ночью, патрулируя автодорогу национального значения Н-12 «Сумы-Полтава», в селе Верхняя Сыворотка, экипаж патрульных обнаружил гражданина, который спал на остановке общественного транспорта.

Инспекторы разбудили его, спросили о состоянии его дел и возможной помощи. Мужчина, увидев перед собой блюстителей порядка, начал нервничать и старался как можно быстрее уйти от патрульных.

Им оказался 42-летний иностранец, который вообще не имел никаких документов. Как выяснилось по имеющимся базами полиции, еще в 2010 году принято решение о его выдворении за пределы Украины.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные доставили его в Сумской отдел полиции, где передали следственно-оперативной группе.

Право Нелегал
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