Сумские патрульные обнаружили нелегала

Ночью, патрулируя автодорогу национального значения Н-12 «Сумы-Полтава», в селе Верхняя Сыворотка, экипаж патрульных обнаружил гражданина, который спал на остановке общественного транспорта.
Инспекторы разбудили его, спросили о состоянии его дел и возможной помощи. Мужчина, увидев перед собой блюстителей порядка, начал нервничать и старался как можно быстрее уйти от патрульных.
Им оказался 42-летний иностранец, который вообще не имел никаких документов. Как выяснилось по имеющимся базами полиции, еще в 2010 году принято решение о его выдворении за пределы Украины.
Для выяснения всех обстоятельств патрульные доставили его в Сумской отдел полиции, где передали следственно-оперативной группе.
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