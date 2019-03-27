На Сумщине на площадке хранения опасных ядохимикатов едва не начался пожар 3 апреля в Шосткинском районе пожарные 19 раз выезжали тушить горящую траву.

В основном возгорания были зафиксированы на выездах из Шостки в направлении Крупца, Макова, Ображееквки, пишет shostka.info.

Как сообщил начальник 2-го государственного пожарно-спасательного отряда Владимир Печеный, в среду из-за возгорания сухой травы произошел пожар близ площадки хранения ядохимикатов, которая расположена на землях Ображеевкого сельсовета. «Вогонь вчора зупинили в 10 метрах від цих бочок», – проинформировал он. По словам Владимира Печеного, срок хранения этих емкостей составляет 10 лет. Напомним, бочки с ядохимикатами хранятся здесь с 2015 г. после экологической катастрофы, которая произошла в Шостке и районе.