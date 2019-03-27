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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:57205

На Сумщине на площадке хранения опасных ядохимикатов едва не начался пожар

3 апреля в Шосткинском районе пожарные 19 раз выезжали тушить горящую траву.

В основном возгорания были зафиксированы на выездах из Шостки в направлении Крупца, Макова, Ображееквки, пишет shostka.info.

Как сообщил начальник 2-го государственного пожарно-спасательного отряда Владимир Печеный, в среду из-за возгорания сухой травы произошел пожар близ площадки хранения ядохимикатов, которая расположена на землях Ображеевкого сельсовета. «Вогонь вчора зупинили в 10 метрах від цих бочок», – проинформировал он. По словам Владимира Печеного, срок хранения этих емкостей составляет 10 лет. Напомним, бочки с ядохимикатами хранятся здесь с 2015 г. после экологической катастрофы, которая произошла в Шостке и районе.

Общество Пожар Шосткинский район Ядохимикаты
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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