На Сумщине во время сжигания сухой травы погиб еще один человек Трагедия произошла 3 апреля в селе Волковцы Роменского района. Это уже третий за семь дней случай на Сумщине, когда от пожаров, вызванных сжиганием сухой растительности, погибли три человека и пострадали садовые участки с домами на них.

81-летняя женщина погибла на собственном подворье во время выжигания сухой травы в результате неосторожного обращения с огнем. При осмотре тела погибшей полицией, предварительно, следов насильственной смерти не обнаружено. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

К сожалению, это уже третья смерть на Сумщине от огня в результате сжигания сухой растительности. На Краснопольщине мужчина получил многочисленные ожоги и умер от них в реанимации Сумской областной клинической больницы. А на Роменщине, в селе Гавриловка, при сжигании сухой травы, три дня назад тоже погибла пенсионерка.

Полиция напоминает гражданам о запрете сжигания сухой травы, сорняков, листьев на территории Украины. От таких поджогов ежегодно в стране гибнут люди, уничтожаются леса, здания, сельхозтехника, а еще разрушаются экосистемы. За самовольные поджоги человек может получить и административное взыскание - от 170 до 340 гривен штрафа, должностное лицо - от 850 до 1190 гривен. Если это будет в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда то курильщику грозит штраф от 340 до 680 гривен для обычных людей, и от 1190 до 1700 для должностных лиц, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.