На Сумщине нашли 50-килограммовую авиабомбу

Семь артиллерийских снарядов, одну минометную мину и 50-килограммовую авиабомбу нашли жители Сумщины в Глуховском, Сумском и Ямпольском районах. Благодаря своевременным сообщениям удалось избежать непредсказуемых последствий, которые могли бы закончиться даже смертью людей.
В Ямпольское отделение полиции обратилась 44-летняя жительница района. Она сообщила, что недалеко от железной дороги находится старый боеприпас. На указанное место немедленно выехали правоохранители, которые подтвердили, что находкой женщины есть не что иное, как 50-килограммовая авиабомба. Радиус разлета осколков от нее после взрыва достигает полутора километров.
В Сумском районе в лесополосе на расстоянии около трех километров от села Шпилевка и в поле, на расстоянии одного километра от села Водолага, жителями были найдены два артиллерийских снаряда калибра 152 мм. Возле села Битица, в поле, было обнаружено 80-миллиметровую мину.
В Глуховскую полицию обратился голова одного из сел района с сообщением о том, что недалеко от села обнаружены артиллерийские снаряды. Прибыв на место происшествия, правоохранители нашли семь артиллерийских снарядов калибра 125 мм.
У всех обнаруженных боеприпасов до прибытия работников саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты управления ГСЧС для дальнейшего их обезвреживания, выставили полицейскую охрану.
Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными и осмотрительными при обнаружении опасных предметов, боеприпасов и т.п. Помните, что любые боеприпасы крайне опасны и непредсказуемы в своем действии. Поэтому, для ограждения от последствий себя и окружающих, о них немедленно сообщайте в полицию по телефону «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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