На Сумщине нашли 50-килограммовую авиабомбу Правоохранители предупреждают о смертельной опасности, которую несут неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны.

Семь артиллерийских снарядов, одну минометную мину и 50-килограммовую авиабомбу нашли жители Сумщины в Глуховском, Сумском и Ямпольском районах. Благодаря своевременным сообщениям удалось избежать непредсказуемых последствий, которые могли бы закончиться даже смертью людей.

В Ямпольское отделение полиции обратилась 44-летняя жительница района. Она сообщила, что недалеко от железной дороги находится старый боеприпас. На указанное место немедленно выехали правоохранители, которые подтвердили, что находкой женщины есть не что иное, как 50-килограммовая авиабомба. Радиус разлета осколков от нее после взрыва достигает полутора километров.

В Сумском районе в лесополосе на расстоянии около трех километров от села Шпилевка и в поле, на расстоянии одного километра от села Водолага, жителями были найдены два артиллерийских снаряда калибра 152 мм. Возле села Битица, в поле, было обнаружено 80-миллиметровую мину.

В Глуховскую полицию обратился голова одного из сел района с сообщением о том, что недалеко от села обнаружены артиллерийские снаряды. Прибыв на место происшествия, правоохранители нашли семь артиллерийских снарядов калибра 125 мм.

У всех обнаруженных боеприпасов до прибытия работников саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты управления ГСЧС для дальнейшего их обезвреживания, выставили полицейскую охрану.

Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными и осмотрительными при обнаружении опасных предметов, боеприпасов и т.п. Помните, что любые боеприпасы крайне опасны и непредсказуемы в своем действии. Поэтому, для ограждения от последствий себя и окружающих, о них немедленно сообщайте в полицию по телефону «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.