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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18234

Жительница Шостки перечислила псевдобанкирам 9000 гривен кредитных денег

Представившись в телефонном разговоре работниками службы безопасности банка, злоумышленники напугали 26-летнюю жительницу Шостки попыткой несанкционированного снятия с ее кредитки денег.

Днем на мобильный телефон 26-летней жительницы Шостки позвонил неизвестный, назвавшийся в беседе сотрудником службы безопасности банка, где она обслуживается. Собеседник сообщил женщине, что неизвестные пытаются расплатиться ее «кредиткой» в интернет-магазине. Чтобы этого не произошло, он предложили подойти к ближайшему банкомату и по подсказкам «банкира» провести ряд операций.

По словам женщины, она позвонила на «горячую линию» банка для проверки информации, и ей пообещали перезвонить. Следующий звонок, якобы был из колл-центра финансового учреждения, где ей подтвердили информацию, предоставленную первым телефонным собеседником.

Поверив «сотрудникам банка», она выполнила условия звонившего: сняла со своей кредитной карты 9000 гривен, а затем перечислила их на указанный номер мобильного телефона.

Вечером она так и не дождалась возвращения на свой платежный документ перечисленных денег, а позвонив в банк, выяснила, что это были аферисты.

Сейчас в полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 УК Украины (мошенничество), в рамках которого ведутся поиски мошенников.

Работники полиции вновь обращаются к гражданам с призывом быть внимательными и осторожными во время телефонных разговоров с незнакомыми людьми, кем бы они ни назывались. Сотрудники банков никогда не будут звонить гражданам с предложениями решения каких-то вопросов, касающихся средств, финансовых или платежных документов. Единственное, что могут настоящие работники банковских учреждений - пригласить в случае необходимости человека в ближайший филиал банка. Все остальные звонки есть не что иное, как попытка мошенничества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шостка
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