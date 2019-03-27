В Сумах в маршрутке проломился пол

Об этом инциденте сообщил сумчанин,пишет 0542.ua.

«Ехал где-то 8:00 в маршрутке номер 5. Водитель въехал задним правым колесом в яму. В результате рессора вырвала пол и так водитель ехал ещё 3 остановки. В итоге пассажиров высадил и вернул всем деньги», - написал сумчанин.