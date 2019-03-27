В Сумах троллейбус попал в аварию

Произошло это из-за резкого торможения автомобиля, который двигался перед «Рено». Водитель «Рено» в свою очередь также экстренно затормозил, а водитель троллейбуса во время не среагировал, из-за чего и произошло столкновение, пишет sumy.today.
По данным пресс-службы КП «Электроавтотранс», водитель иномарки признал свою вину в аварии и так как троллейбус не получил значительных повреждений, водители разошлись мирно, не вызывая патрульных.
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