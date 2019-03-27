Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24855

В Сумах троллейбус попал в аварию

Сегодня, 4 апреля, около 14.00 на ул. Белопольское шоссе напротив магазина «Поворот» троллейбус врезался в «Рено».

Произошло это из-за резкого торможения автомобиля, который двигался перед «Рено». Водитель «Рено» в свою очередь также экстренно затормозил, а водитель троллейбуса во время не среагировал, из-за чего и произошло столкновение, пишет sumy.today.

По данным пресс-службы КП «Электроавтотранс», водитель иномарки признал свою вину в аварии и так как троллейбус не получил значительных повреждений, водители разошлись мирно, не вызывая патрульных.

Право Дтп ДТП с троллейбусом
view counter

По тематике

В Сумах в маршрутке проломился пол
Сегодня 14:09

В Сумах в маршрутке проломился пол

Сегодня, 4 апреля, в маршрутке № 5 рессора проломила пол в салоне....

Вчера 16:40

Житель Сумщины попал в аварию на «семерке»

В Бурынском районе водитель ВАЗа не справился с управлением и съехал в кювет....

Вчера 13:35

В Ромнах сбили мопедиста

В Ромнах водитель легкового автомобиля допустил столкновение с мопедом....

На Сумщине под колесами грузовика погиб пешеход
02.04.2019 13:52

На Сумщине под колесами грузовика погиб пешеход

1 апреля, около 19:40, в селе Рогинцы Роменского района 52-летний водитель автомобиля ЗИЛ-131, двигаясь по центральной улице населенного пункта, совершил...

31.03.2019 17:24

В Сумах произошло смертельное ДТП

Сегодня, 31 марта, в Сумах на ул. Роменской произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.... 1

Новости

На Сумщине посчитали все бюллетени
02.04.2019 10:59
На Сумщине дали 8 лет за разбойное нападение на 87-летнюю пенсионерку
Сегодня 17:30
Битва петиций продолжается: сумские пенсионеры против платного проезда в час пик
Сегодня 17:06
В Тростянце отопительный сезон закончат на 5 дней позже, чем в Сумах
Сегодня 16:59
Сумчанин сделал библиотеку в подъезде многоэтажки (видео)
Сегодня 16:38
На четвертый день в мэрии Сум заметили попытку рейдерского захвата коммунальных автостоянок
Сегодня 16:18
Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды
Сегодня 16:05
На Сумщине за три месяца уплачено 3,4 млрд грн налогов
Сегодня 15:57
На Сумщине отцу-педофилу дали 6 лет за решеткой
Сегодня 15:42
С 1 апреля в сумских лесах начался «Сезон тишины»
Сегодня 15:27
Жительница Шостки перечислила псевдобанкирам 9000 гривен кредитных денег
Сегодня 15:18
На Сумщине завели дела по факту поджога сухостоя, приведшего к трагическим последствиям
Сегодня 14:38
view counter
view counter

Статьи

Корь в Сумах: недетские последствия детской болезни
Сегодня 17:13
В СНАУ выбрали мисс
Вчера 10:23
Якість продукції, яка підтверджується щодня. «АТБ» розкриває власні секрети
02.04.2019 15:39
Выборы Президента: как проголосовала Сумщина?
02.04.2019 14:13
Итоги 1 тура выборов. Люди выбрали свежий ветер после многолетнего удушья ®
01.04.2019 16:54
В Сумах уровень заболеваемости болезнью Лайма в 4 раза выше среднеукраинского
01.04.2019 11:25
В день голосования на Сумщине нарушения допускали и члены участковых избирательных комиссий, и сами избиратели
01.04.2019 07:38
Плата за газ. Как тормозят расследование
29.03.2019 17:56
«АТБ»: у центрі уваги – розвиток власних торгових марок
28.03.2019 16:44
Олег Ляшко в Ромнах: приехал, увидел, решил…
27.03.2019 16:43
Імпортні товари в «АТБ»: у чому секрет низьких цін?
27.03.2019 12:22
«Романтику» обещают открыть к осени, если хватит денег
27.03.2019 09:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.