В Сумах троллейбус попал в аварию Сегодня, 4 апреля, около 14.00 на ул. Белопольское шоссе напротив магазина «Поворот» троллейбус врезался в «Рено».

Произошло это из-за резкого торможения автомобиля, который двигался перед «Рено». Водитель «Рено» в свою очередь также экстренно затормозил, а водитель троллейбуса во время не среагировал, из-за чего и произошло столкновение, пишет sumy.today.

По данным пресс-службы КП «Электроавтотранс», водитель иномарки признал свою вину в аварии и так как троллейбус не получил значительных повреждений, водители разошлись мирно, не вызывая патрульных.