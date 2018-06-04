Обвиняемый зампрокурора Сумщины не явился в судебное заседание

Он обвиняется в использовании заведомо подложного документа (листка нетрудоспособности) (ч.4 ст. 358 УК Украины).
Сам обвиняемый, не явившийся в судебное заседание, о причинах неявки суду не сообщил. От одного защитника обвиняемого поступило заявление об отложении рассмотрения дела в связи с его занятостью в других процессах. Другая защитница обвиняемого в судебном заседании также просила отложить рассмотрение дела.
Следующее подготовительное судебное заседание состоится 23 апреля, в 13.10.
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