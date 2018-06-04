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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24225

Обвиняемый зампрокурора Сумщины не явился в судебное заседание

Сегодня, 4 апреля, отложено подготовительное судебное заседание по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка.

Он обвиняется в использовании заведомо подложного документа (листка нетрудоспособности) (ч.4 ст. 358 УК Украины).

Сам обвиняемый, не явившийся в судебное заседание, о причинах неявки суду не сообщил. От одного защитника обвиняемого поступило заявление об отложении рассмотрения дела в связи с его занятостью в других процессах. Другая защитница обвиняемого в судебном заседании также просила отложить рассмотрение дела.

Следующее подготовительное судебное заседание состоится 23 апреля, в 13.10.

Информационно: уголовное производство поступило в суд 12 марта 2019 года после отмены приговора Заречного районного суда г. Сумы Сумским апелляционным судом.

Речь идет об использовании запрокурором поддельного больничного во время своего отпуска в августе 2017 года, хотя сам обвиняемый был в это время на курорте в Карпатах.

Право Сергей Маслюк
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