Обвиняемый зампрокурора Сумщины не явился в судебное заседание Сегодня, 4 апреля, отложено подготовительное судебное заседание по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка.

Он обвиняется в использовании заведомо подложного документа (листка нетрудоспособности) (ч.4 ст. 358 УК Украины).

Сам обвиняемый, не явившийся в судебное заседание, о причинах неявки суду не сообщил. От одного защитника обвиняемого поступило заявление об отложении рассмотрения дела в связи с его занятостью в других процессах. Другая защитница обвиняемого в судебном заседании также просила отложить рассмотрение дела.

Следующее подготовительное судебное заседание состоится 23 апреля, в 13.10.

Информационно: уголовное производство поступило в суд 12 марта 2019 года после отмены приговора Заречного районного суда г. Сумы Сумским апелляционным судом.

Речь идет об использовании запрокурором поддельного больничного во время своего отпуска в августе 2017 года, хотя сам обвиняемый был в это время на курорте в Карпатах.