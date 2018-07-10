На Сумщине завели дела по факту поджога сухостоя, приведшего к трагическим последствиям По результатам сжигания растительных остатков только за последнюю неделю погибли два человека, повреждены дома, уничтожено флору и фауну определенной местности. Прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за подобные противоправные действия.

Выжигание прошлогодней травы, опавших листьев и т.д. - это не только преступление против природы, но и уголовно-наказуемое деяние. Из года в год компетентные органы призывают граждан воздержаться от поджога сухой растительности, поскольку это может иметь опасные последствия.

Однако в последнее время сжигание растительных остатков и бытового мусора превратилось в настоящее бедствие. В частности, в Краснопольском районе в конце марта 58-летний мужчина по собственной неосторожности во время выжигания сухой травы получил многочисленные ожоги и умер в больнице.

В начале апреля в Роменском районе возле собственного двора на пепелище было найдено обгоревшее тело 81-летней женщины. Обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель человека) УК Украины. За указанные противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность в виде восьми лет лишения свободы.

В Шосткинском районе пожарные только и успевают, что выезжать на места пожаров. Всего только за последние 3 суток в 4-ую государственную пожарно-спасательную части Управления ГСЧС Украины в Сумской области поступило около 30 сообщений о пожарах на территории г. Шостка и Шосткинского района. В то же время сгорело 2 садовых дома.

Поэтому, Шосткинской местной прокуратурой в ЕРДР в среду, 3 апреля, внесены сведения по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом) УК Украины, согласно которой предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Призываем граждан воздержаться от выжигания остатков растительности, так как это может нанести непоправимый вред не только растительном и животном мира, но и забрать чью-то жизнь, сообщает пресс-служба прокуратуры области.