Сумчанин сделал библиотеку в подъезде многоэтажки (видео) Библиотеку в подъезде многоэтажки устроил сумчанин Ярослав Кириченко.

Первые книги появились здесь в 2017-м. Сейчас полки с книгами расположены на двух этажах. Классическая художественная литература, детские издания, учебники, справочники - пока фонд подъездной библиотеки имеет более 200 экземпляров, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Расставляю, просматриваю все. В основном, по моей инициативе здесь появляются книги», - говорит Ярослав Кириченко, организатор библиотеки в подъезде.

Книги библиотеки проштампованные специальной печатью. Что именно взяли - читатели имеют отметить в формуляре.

«Каждый раз, как поднимаюсь - ага, новая книга, надо взять, брала Лермонтова, это мой любимый поэт с детства. Я приветствую эту инициативу», - рассказала Юлия Громова, жительница дома.

Среди тех, кто не поддержал библиотечном идею, - глава ОСМД дома, Дмитрий Портяной.

«С моей точки зрения, это неуместное явление. Это противоречит закону, это может создавать определенные неудобства жителям этого подъезда: это может быть необходимость переносить громоздкие мебель или технику. Я пока оставляю решение за жителями этого подъезда: им решать, нужна ли им эта библиотека или нет, но до первого предписания пожарных. После того, как у меня будет такой документ, судьба этой библиотеки будет решаться в другом ключе», - рассказал он.

Для безопасности подъезд оснащен огнетушителем. Остального, - говорит пресс-секретарь управления по чрезвычайным ситуациям, - не должно быть.

«На лестничных клетках жилых зданий не допускается размещать на стенах зеркала, стенды, панно, другие горючие материалы. Исходя из вышеизложенного, размещение деревянных полок с книгами, противоречит данным правилам. В случае возникновения пожара это становиться помехой жителям при эвакуации, и, кроме этого, может дополнительно способствовать быстрому распространению огня. Кроме этого отмечаем, что лестничная клетка относится к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Ответственность за пожарное состояние возлагается на совладельцев, которые осуществляют функцию правления данным домом», - сказал Олег Стрилка, пресс-секретарь Управления ГСЧС Украины в Сумской области.

«В этом доме создано ОСМД, выносим этот вопрос на общее собрание - и решаем, позволяем в этом доме это делать или не позволяем. И тогда не будет нарушена субординация или какие-то конфликты между правлением, главой правления и этим человеком. Есть общие сборы - давайте будем выполнять как закон, так и решение общего собрания», - говорит Роман Гученко, глава ассоциации ОСМД «Сумщина».